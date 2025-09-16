Una bomba a orologeria | la sanità dimenticata dietro le sbarre

Avellino, 16 settembre 2025 – Gli infermieri del carcere A. Bellizzi di Avellino denunciano il peggioramento delle condizioni di lavoro e la persistenza di gravi criticità igienico-sanitarie e organizzative. A distanza di quasi un anno dalle prime segnalazioni, la situazione è descritta come. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: bomba - orologeria

Vitamine a caso? Una bomba a orologeria. Ecco cosa rischiamo (anche se ci sentiamo in forma)

L’Iran è una bomba a orologeria. Serve una perestroika

Mediterraneo bomba a orologeria, mare bollente anche a 40 metri di profondità: ecco tutti i rischi

La magia dello Stretto e le bellezze di Villa San Giovanni Maestoso panorama che si apre sulla Sicilia, nei giorni limpidi si scorgere persino l'Etna in lontananza. Il ponte sarebbe una bomba ad orologeria in una zona così sismica! C'è già il mare ad unire costa - X Vai su X

Andrea Cefis. Ricky Martin · Livin' la Vida Loca. Un matrimonio che è una bomba a orologeria di energia, calore, affetto e amore. Dal primo istante fino alla fine ci siamo divertiti con due bellissimi sposi circondati da amici fantastici. Viva i nostri sposi ? @cala - facebook.com Vai su Facebook

"Il fiume Sarno è una bomba ad orologeria. Salute dei cittadini a rischio" - I livelli di contaminazione delle sue acque e dei fanghi di drenaggio "sono a un punto di non ritorno", con "rischi concreti per la salute dell'ecosistema e ... Segnala huffingtonpost.it

"Fiume Sarno bomba a orologeria, salute a rischio": lo studio choc - I livelli di contaminazione delle sue acque e dei fanghi di drenaggio "sono a un punto di non ritorno", con "rischi ... Secondo notizie.tiscali.it