Un trofeo nel nome di ‘Ben’ Il Palio della Voga ricorda il 17enne morto la mamma con il suo giubbotto

Ravenna, 16 settembre 2025 – Il ‘Palio della Voga Città di Ravenna’, la competizione a colpi di remi tra bagnini di salvataggio che sabato sera ha mosso le acque della Darsena, è stato l’occasione per ricordare un bagnino ma prima di tutto un ragazzo speciale: Azdin Ben Laroussi. ‘Ben’, come lo chiamavano e lo chiamano ancora gli amici, è morto in un tragico incidente in moto, all’alba del 17 luglio scorso alla rotonda dei Pinaroli a Marina di Ravenna. Quella mattina i colleghi lo aspettavano sulla torretta del bagno del Passatore a Lido di Dante per una giornata di lavoro della prima estate da bagnino di salvataggio, dopo aver ottenuto il brevetto al termine del corso organizzato dalla Società di Salvamento 1871-sezione di Ravenna, sotto la supervisione di Simona Talazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Un trofeo nel nome di ‘Ben’”. Il Palio della Voga ricorda il 17enne morto, la mamma con il suo giubbotto

