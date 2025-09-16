Un tesoro da 2,4 milioni | ecco i soldi per strade parcheggio ai Padulli e progetto della piazza all' ex Enel

Riminitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tesoretto da 2,4 milioni di euro, da utilizzare in opere pubbliche. E’ quanto ha sbloccato, nella giornata di martedì (16 settembre), la quinta commissione consiliare attraverso una variazione di bilancio. Con questa operazione ci saranno a disposizione tanti soldi per le strade, per il nuovo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

