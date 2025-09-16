Un tesoro da 2,4 milioni | ecco i soldi per strade parcheggio ai Padulli e progetto della piazza all' ex Enel
Un tesoretto da 2,4 milioni di euro, da utilizzare in opere pubbliche. E’ quanto ha sbloccato, nella giornata di martedì (16 settembre), la quinta commissione consiliare attraverso una variazione di bilancio. Con questa operazione ci saranno a disposizione tanti soldi per le strade, per il nuovo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: tesoro - milioni
Juve, tesoro Yildiz: ora vale 100 milioni, pronto il super rinnovo
Prezioso violino Stradivari perduto e ritrovato: dalla Germania al Giappone, tesoro da milioni di dollari
Mondiale per Club, chi lo vince incasserà più di 100 milioni. Il Psg a caccia di un altro "tesoro" dopo la Champions
Eredità #Agnelli, il tesoro di Marella sale a 1 miliardo di euro. Trovati altri 250 milioni con le rogatorie in Lussemburgo e Svizzera - X Vai su X
Nel 2015 la storia ha fatto il giro del mondo Un umile contadino colombiano, lavorando la terra, avrebbe scoperto un contenitore sepolto con dentro 600 milioni di dollari in contanti. Secondo il racconto, quei soldi facevano parte del leggendario tesoro nasco - facebook.com Vai su Facebook
Juve, un tesoro da 244 milioni. Mossa Milan per Vlahovic; Finale Coppa Italia 2025: Un tesoro da 9,5 milioni per Roma; BoT: Tesoro assegna titoli semestrali per 650 milioni in asta supplementare.
Allianz Stadium come una miniera d’oro: 800 milioni in 14 anni! Ora il club alza l’asticella, ha un nuovo obiettivo in mente per il proprio stadio. Aggiornamenti importanti - C’è un altro obiettivo in mente per il club bianconero Un tesoro da 800 milioni di euro, un gioiello che ora punta a genera ... Da juventusnews24.com