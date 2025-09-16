Un terzo del tribunale si regge sul lavoro dei precari della giustizia | grande adesione allo sciopero
Grande adesione alla giornata di sciopero nazionale dei precari della Giustizia che martedì 16 settembre, ha visto un partecipato presidio davanti alla Prefettura di Bologna a cui hanno partecipato anche numerosi piacentini. La mobilitazione, promossa dalla Funzione Pubblica Cgil, ha messo al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: terzo - tribunale
Nell'ex tribunale lo spazio polifunzionale per i giovani "Teenace": c'è l'avviso per gli enti del terzo settore
AI Overview, l'editore di Rolling Stone e Billboard porta Google in tribunale: perso un terzo dei ricavi
Il Comune di Pescara investe sui giovani: nasce TEENaci al Centro, lo spazio multifunzionale nell’ex tribunale di piazza Alessandrini. Pubblicato l’avviso per gli Enti del terzo settore. Tutti i dettagli nell’articolo https://www.ladolcevita.tv/spazio-giovani-pesc - facebook.com Vai su Facebook
«Un terzo del tribunale si regge sul lavoro dei precari della giustizia»: grande adesione allo sciopero.
“Made in Italy? Il lusso spesso si regge su lavoro povero e sfruttamento, vogliono la nostra artigianalità ma ci trattano come il Terzo mondo”. Cos’è la ... - La crisi delle piccole medie imprese della filiera della pelletteria per i brand del lusso ha un impatto diretto sui lavoratori. Si legge su ilfattoquotidiano.it