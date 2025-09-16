Un terzo del tribunale si regge sul lavoro dei precari della giustizia | grande adesione allo sciopero

Grande adesione alla giornata di sciopero nazionale dei precari della Giustizia che martedì 16 settembre, ha visto un partecipato presidio davanti alla Prefettura di Bologna a cui hanno partecipato anche numerosi piacentini. La mobilitazione, promossa dalla Funzione Pubblica Cgil, ha messo al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it