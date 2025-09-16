Un raduno da record al Boschetto Park.

Pontedera, 16 settembre 2025 - Boschetto Park ha inaugurato la sua stagione autunnale con un evento speciale domenica 14 settembre, un raduno dedicato ai Labrador e Golden Retriever, realizzato in collaborazione con Siuma Labrador. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, attirando 47 cani accompagnati dalle loro famiglie. La giornata è stata un'autentica celebrazione della socialità e del benessere animale, con una serie di attività pensate per il divertimento di amici a quattro zampe e padroni. La mattinata è cominciata con una passeggiata nel bosco, seguita da giochi di attivazione mentale e altre prove divertenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

