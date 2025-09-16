Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Torna domani su Rai Tre la soap per eccellenza della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 17 settembre Damiano avrà molti ripensamenti sulla sua decisione di lasciare la polizia; Gianluca Palladini inoltre, incontrerà Federico e i due avranno un confronto molto importante che farà riemergere vecchi dolori. Negli episodi precedenti Damiano ha vissuto grandi incertezze: il peso del suo lavoro in Polizia e la paura di mettere in pericolo chi gli sta accanto, lo avevano portato a pensare seriamente di dimettersi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 17 settembre: Gianluca ha un confronto con Federico