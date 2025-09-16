Vent’anni. È quanto Paul Thomas Anderson ha pensato a Una battaglia dopo l’altra. Il suo decimo film, nelle sale dal 25 settembre, e libero adattamento di Vineland, romanzo del 1990 trasposto in chiave contemporanea firmato da Thomas Pynchon. Lo stesso autore di cui, nel 2014, aveva già portato sul grande schermo Vizio di forma con protagonista un lisergico Joaquin Phoenix. Il suo lavoro dal budget più alto, ben 175 milioni di dollari (dovrà incassarne almeno 300 per recuperare i costi di produzione) vede protagonisti Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Un po’ Al Pacino, un po’ Lebowski". La lotta dell’eroe imperfetto DiCaprio