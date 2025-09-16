Un padre sessanta minuti e una figlia | la giustizia che punisce chi non ha colpe

Avellinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessanta minuti. Non un minuto di più. Tanto è il tempo che un padre di Cervinara può trascorrere con sua figlia, in una vicenda che più che straordinaria appare tristemente paradigmatica delle lentezze e delle rigidità del nostro sistema giudiziario quando si tratta di minori e separazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

