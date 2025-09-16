Un open day su musica e didattica del basso con Proxima Music

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 16 settembre 2025 –  Un open day dedicato alla musica e alla didattica del basso. A proporlo è Proxima Music che giovedì 18 settembre, dalle 14.30, ospiterà un ciclo di lezioni gratuite dove allievi di ogni età potranno vivere un avvicinamento a questo strumento elettrico tra generi contemporanei quali pop, rock, jazz o blues. Gli incontri, ospitati dalla sede della scuola cittadina in via Severi, saranno tenuti dal maestro Roberto Tiezzi e offriranno un’occasione per vivere un primo approccio alle quattro corde e per approfondirne le molteplici potenzialità sonore, con l’obiettivo di trasmettere la passione e la tecnica bassistica a bambini a partire dagli otto anni, a ragazzi e ad adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un open day su musica e didattica del basso con proxima music

© Lanazione.it - Un open day su musica e didattica del basso con Proxima Music

In questa notizia si parla di: open - musica

Teatro e musica inaugureranno la tredicesima edizione di Venice Open Stage | VIDEO

“Bruciati dal sole” ad Arenzano: open day dedicato allo sport, alla musica e al benessere

Ventotene Open Festival: quattro giorni di musica, arte e sperimentazione

Un open day su musica e didattica del basso con Proxima Music; Due Open Day all'Istituto musicale: alla scoperta degli strumenti e degli insegnanti; Open day e iscrizioni alla Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini.

open day musica didatticaOpen day all’Istituto musicale comunale: un’occasione per conoscere i corsi e incontrare i docenti - A Grosseto, sono in programma due open day all'istituto musicale comunale Palmiero Giannetti di Grosseto: ecco quando. Lo riporta grossetonotizie.com

Progetto Musica: open day dell’associazione Agape per presentare corsi e laboratori - L’associazione Agape Odv organizza l’ Open Day del Progetto Musica, un pomeriggio dedicato alla scoperta dei corsi e dei laboratori musicali attivi per l’anno 2025- Riporta grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Open Day Musica Didattica