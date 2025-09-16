Un open day su musica e didattica del basso con Proxima Music
Arezzo, 16 settembre 2025 – Un open day dedicato alla musica e alla didattica del basso. A proporlo è Proxima Music che giovedì 18 settembre, dalle 14.30, ospiterà un ciclo di lezioni gratuite dove allievi di ogni età potranno vivere un avvicinamento a questo strumento elettrico tra generi contemporanei quali pop, rock, jazz o blues. Gli incontri, ospitati dalla sede della scuola cittadina in via Severi, saranno tenuti dal maestro Roberto Tiezzi e offriranno un’occasione per vivere un primo approccio alle quattro corde e per approfondirne le molteplici potenzialità sonore, con l’obiettivo di trasmettere la passione e la tecnica bassistica a bambini a partire dagli otto anni, a ragazzi e ad adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
