Da un parte i problemi con la giustizia che si erano susseguiti nel tempo, dall’altra gli affetti familiari e il tentativo di ricostruirsi una vita serena lavorando. L’esistenza del 41enne Claudio Citro era stata attraversata da queste opposte pulsioni, fino al tragico epilogo di morte avvenuto ieri mattina in ospedale a Reggio. Nel suo passato figura il coinvolgimento nel 2016 in una rilevante vicenda di estorsione e usura. Ancora prima, nel 2011, un episodio di aggressione a un accertatore della sosta e a un agente della polizia di Stato. Originario di Salerno, il 41enne Claudio Citro aveva vissuto nella nostra provincia fin da ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nome già noto alle cronache. Finito nell’inchiesta Don Matteo. Aveva il divieto di dimora a Reggio