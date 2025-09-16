Un nome già noto alle cronache Finito nell’inchiesta Don Matteo Aveva il divieto di dimora a Reggio
Da un parte i problemi con la giustizia che si erano susseguiti nel tempo, dall’altra gli affetti familiari e il tentativo di ricostruirsi una vita serena lavorando. L’esistenza del 41enne Claudio Citro era stata attraversata da queste opposte pulsioni, fino al tragico epilogo di morte avvenuto ieri mattina in ospedale a Reggio. Nel suo passato figura il coinvolgimento nel 2016 in una rilevante vicenda di estorsione e usura. Ancora prima, nel 2011, un episodio di aggressione a un accertatore della sosta e a un agente della polizia di Stato. Originario di Salerno, il 41enne Claudio Citro aveva vissuto nella nostra provincia fin da ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nome - noto
“Garlasco. Il noto e l’ignoto”, la miniserie di Open in tre episodi sul delitto di Chiara Poggi. Fuori la terza puntata su nuove prove e un nome mai emerso prima
Altro che Francesca Tocca per Raimondo Todaro, spunta il nome di un’ex volto noto di Uomini e Donne
La tragedia di Felina La vittima si chiamava Diego Dodaro, aveva 39 anni e abitava a Scandiano: un nome noto e stimato anche nel mondo del rally - facebook.com Vai su Facebook