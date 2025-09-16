Un milione di ettari in fumo in Europa nel 2025 | in Italia il maggior numero di incendi

di WWF Nel 2025, l’Europa ha vissuto una stagione di incendi boschivi senza precedenti. Milleottocento roghi, con oltre un milione di ettari di territorio andati in fumo: una superficie quattro volte superiore rispetto al 2024 e tre volte la media degli ultimi vent’anni, pari a quella della regione Basilicata. Danni record in Spagna – Tra i Paesi più colpiti, Spagna, Portogallo, Grecia, Italia e i Balcani. In Spagna è stata addirittura l’annata peggiore degli ultimi trent’anni, con la media annuale superata di oltre cinque volte anche a causa della più intensa ondata di calore mai registrata nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un milione di ettari in fumo in Europa nel 2025: in Italia il maggior numero di incendi

