Un inferno di fuoco Esplosioni improvvise l’attacco shock | morti e feriti

Un nuovo attacco russo ha colpito Zaporizhzhia all’alba di martedì 16 settembre, causando un morto e sette feriti, tra cui un bambino. L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore regionale Ivan Fedorov, che ha pubblicato online le immagini drammatiche dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme divampate dopo i bombardamenti. “Un inferno di fuoco” si legge nel comunicato. Le esplosioni hanno danneggiato case private e strutture civili, alimentando nuovi incendi in diversi punti della città dell’Ucraina sudorientale. Secondo l’emittente pubblica Suspilne, sono stati registrati almeno dieci attacchi nell’area urbana nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un inferno di fuoco”. Esplosioni improvvise, l’attacco shock: morti e feriti

In questa notizia si parla di: inferno - fuoco

Inferno di fuoco, fiamme e distruzione ovunque: isola completamente distrutta

Inferno di fuoco a Cerveteri: maxi incendio di oltre 10 ore

Inferno di fuoco sull’autostrada, chiuso un tratto importantissimo: incendio in un deposito. È allarme

Ucraina Russia news oggi, inferno di fuoco a Zaporizhzhia. Altro drone sulla Polonia - X Vai su X

Ultim’ora - Inferno di fuoco a Brindisi: in fiamme balle di rifiuti in un’azienda della Zona Industriale. Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme. - facebook.com Vai su Facebook

Rivolta dei detenuti a Regina Coeli, incendiati alcuni materassi; “Un inferno di fuoco”. Esplosioni improvvise, l’attacco shock: morti e feriti; L'inferno di cristallo - Film (1974).

Spagna, inferno di fuoco nel nord-ovest: «Situazione dantesca». Bruciati 343mila ettari di boschi, nuovo record - ovest della Spagna, in particolare la regione di Castiglia e León, è colpito da un devastante “Tsunami di Fuoco”, come lo hanno definito alcuni soccorritori, che ha già distrutto oltre 1. Come scrive ilgazzettino.it

Inferno di fuoco in Spagna e Portogallo, sei pompieri morti e pellegrini in fuga dal Cammino di Santiago: “mai visto nulla di simile” - Un passo dopo l’altro, tra polvere e sudore, migliaia di persone ogni anno percorrono il Cammino di Santiago. Si legge su greenme.it