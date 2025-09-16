Un gala scintillante tra stile musica e charity | brand e celebrity insieme per sostenere la ricerca
L unedì 15 settembre il colonnato seicentesco di Portrait Milano si è trasformato in un palcoscenico speciale: non per una sfilata, ma per la serata più scintillante (e benefica) della stagione. Qui è andato in scena “ All That Glam! ”, evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana con il sostegno di Give Back Beauty, che ha riunito maison e imprenditori con un obiettivo comune: sostenere la Fondazione IEO-Monzino ETS, da oltre trent’anni impegnata nella ricerca oncologica e cardiovascolare. Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Leggi anche › Un Natale da 415. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: gala - scintillante
Real Fabrica di Roma C5. . Una bellissima serata di gala presso l’ Aldero Hotel per la presentazione del nostro Real Fabrica, pronto ad affrontare l’affascinante sfida del campionato di Serie A2 Élite .Abbiamo alzato il sipario sulla squadra e sullo - facebook.com Vai su Facebook
All That Glam!, una notte di moda e solidarietà per IEO-Monzino; Cannes 2025, i look più belli sul red carpet dell'amfAR Gala 2025. FOTO; Riaprono le terrazze del B-Roof al Grand Hotel Baglioni: il programma dell'estate.
Gran Galà dell’Operetta, musica e luci in piazza - La" lunedì, questa sera il Gran Galà dell’Operetta tra luci, musica e varietà. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Galà lirico sinfonico tra musica e voci - Il Gran Galà Lirico Sinfonico torna in Piazza Matteotti per la 19esima edizione, con il Gran Concerto Bandistico Città di Porto San Giorgio e le corali Shalom, NovArmonia e Polifonico. Segnala ilrestodelcarlino.it