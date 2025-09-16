Un gala scintillante tra stile musica e charity | brand e celebrity insieme per sostenere la ricerca 

L unedì 15 settembre il colonnato seicentesco di Portrait Milano si è trasformato in un palcoscenico speciale: non per una sfilata, ma per la serata più scintillante (e benefica) della stagione. Qui è andato in scena " All That Glam! ", evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana con il sostegno di Give Back Beauty, che ha riunito maison e imprenditori con un obiettivo comune: sostenere la Fondazione IEO-Monzino ETS, da oltre trent'anni impegnata nella ricerca oncologica e cardiovascolare.

