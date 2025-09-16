Un defibrillatore per la comunità | installato un Dae al rifugio di Rivalto
Chianni, 16 settembre 2025 - Un nuovo e importante presidio per la salute e la sicurezza è stato domenica 14 settembre a Rivalto. Al "Rifugio" di via dei Poggi, è stato installato un defibrillatore automatico esterno (Dae), un'apparecchiatura che, seppur si spera non debba mai essere utilizzata, può rivelarsi fondamentale per salvare vite umane. La struttura, costruita e curata dai cacciatori, non è solo un punto di ritrovo per le battute di caccia al cinghiale, ma è aperta a chiunque si trovi a passare per i meravigliosi boschi di Rivalto, siano essi escursionisti, passeggiatori o gruppi che vogliono festeggiare qualche ricorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
