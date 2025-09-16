Un defibrillatore per la comunità di Foglianise in memoria di Pompeo Zampelli

Tempo di lettura: < 1 minuto di Annalisa Papa Domenica 21 settembre, alle ore 10:00, presso il campo sportivo comunale, l’associazione Cum Grano Salis Foglianise, con il patrocinio del Comune, consegnerà ufficialmente alla comunità un defibrillatore di ultima generazione. L’iniziativa nasce dal desiderio di ricordare Pompeo Zampelli, figura stimata e amata in paese, che ha sempre saputo distinguersi per la sua generosità e disponibilità verso il prossimo. « Che la sua memoria possa tradursi in aiuto per chi ne ha bisogno » – questo il messaggio che accompagna la donazione, trasformando un ricordo personale in un gesto concreto di solidarietà collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

