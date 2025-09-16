J ennifer Lopez come non l’avete mai vista. Letteralmente. La popstar e attrice sbanca Instagram mostrando una trasformazione radicale ai suoi capelli. Ha abbandona il suo classico castano per un biondo platino luminoso che ha fatto stropicciare gli occhi ai fan. Ma niente paura, non si tratta di un colpo di testa. JLo, 56 anni, sta indossando una parrucca per potersi calare nel personaggio del suo nuovo film, il musical Kiss of the Spider Woman. Jennifer Lopez: tutti gli hair look più sorprendenti. guarda le foto Hair look biondo platino: la trasformazione di Jennifer Lopez. Sui social, Jennifer Lopez appare quasi irriconoscibile: parrucca biondo platino, onde raccolte in un’acconciatura vintage, labbra rosso fuoco e un cerchietto rosa cipria a completare l’ensemble. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un colpo di testa post divorzio? Assolutamente no