Un brutto e complicato caso aspetta stasera in tv Il Commissario Montalbano | in Il gioco degli specchi nulla è come appare
Non sempre in uno specchio le cose appaiono davvero come sono. A volte ci sembra di scorgere qualcosa che non c’è. O di vedere la realtà deformata. Non sarà facile per Il commissario Montalbano risolvere questo ennesimo mistero. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 va in onda Il gioco degli specchi, secondo episodio della nona stagione, tratto dal 18esimo e omonimo romanzo della saga pubblicato da Sellerio nel 2011. Come sempre, la puntata è visibile in contemporanea in streaming su RaiPlay. Dove per i prossimi mesi è possibile vedere tutti i 37 film finora realizzati. Sono sempre milioni gli italiani che continuano a guardare le avventure del celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti. 🔗 Leggi su Amica.it
