Mario Perrotta dà voce e corpo ad Antonio Ligabue, l’artista geniale e tormentato che visse ai margini, tra desiderio di essere amato e consapevolezza di essere rifiutato. In scena la solitudine di un uomo che non ha mai ricevuto un bacio né una carezza, e che elemosina amore. Perrotta esplora la frattura tra il Toni ‘scemo del paese’ e l’artista riconosciuto, tra la disperazione dell’uomo e la forza visionaria del pittore. Al Menotti “Un bès“ dal 4 al 9 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un bés, Antonio Ligabue al Menotti