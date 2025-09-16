Un bés Antonio Ligabue al Menotti
Mario Perrotta dà voce e corpo ad Antonio Ligabue, l’artista geniale e tormentato che visse ai margini, tra desiderio di essere amato e consapevolezza di essere rifiutato. In scena la solitudine di un uomo che non ha mai ricevuto un bacio né una carezza, e che elemosina amore. Perrotta esplora la frattura tra il Toni ‘scemo del paese’ e l’artista riconosciuto, tra la disperazione dell’uomo e la forza visionaria del pittore. Al Menotti “Un bès“ dal 4 al 9 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Antonio Ligabue rivive a Nembro con “deSidera Bergamo Festival”
Live music ai Giardini pubblici di Jesi con un ospite prestigioso: sul palco Antonio “Rigo” Righetti, bassista di Ligabue
Mostra "Alla Terra - Bruno Rovesti e Antonio Ligabue: un dialogo sull’arte naif"
’ Uomo sincero, uomo coerente al suo sentire e alle sue poche parole dette, questo era Antonio Ligabue. Il pittore di Gualtieri era una creatura diversa dai tanti che sanno solo rovesciar abbondanze di suoni e “letame” senza donare n - facebook.com Vai su Facebook
"Antonio Ligabue – I misteri di una mente", la mostra al Museo Storico della Fanteria - Dal 28 settembre 2024 al 12 gennaio 2025, apre al Museo Storico della Fanteria di Roma la mostra Antonio Ligabue – I misteri di una mente, prodotta da Navigare Srl con il patrocinio di Regione Lazio e ... Come scrive romatoday.it
Antonio Ligabue, cento opere in mostra da settembre a Bologna - Per la prima volta a Bologna arriva la grande mostra dedicata a uno degli artisti più emozionanti del '900, Antonio Ligabue. Da ansa.it