Ultim’ora Napoli il Liverpool piomba sul calciatore azzurro | la conferma dall’Inghilterra!
Il calciomercato al momento è chiuso, ma cominciano ad arrivare le prime sirene estere per un calciatore del Napoli: c’è il Liverpool su di lui Nonostante la finestra di calciomercato sia chiusa fino a gennaio, il Napoli non è del tutto tranquillo. Lo strepitoso avvio di stagione non è di certo passato inosservato, con un calciatore azzurro che è finito nel mirino del Liverpool. I Reds, infatti, sarebbero intenzionati a porre un’offerta soddisfacente ai partenopei già nel prossimo mercato invernale. Difficilmente però i campioni d’Italia si priveranno del proprio giocatore nel bel mezzo della stagione, specialmente in un momento clou e ricco di partite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: ultim - napoli
Ndoye, l’ultim’ora di Sky spaventa il Napoli: rischia di sfumare tutto
Ultim’ora Napoli, affare ai dettagli: in arrivo il colpo in attacco!
Nunez-Napoli, l’ultim’ora è chiara: sta accadendo in questi minuti
Ultim'ora, infortunio per un top del Milan: sfida contro il Napoli a rischio! - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA FIORENTINA #Gudmundsson non convocato contro il Napoli Non ha recuperato dal problema alla caviglia #SkySport #FiorentinaNapoli #SerieA #SkySerieA - X Vai su X