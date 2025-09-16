Ultimissime Inter LIVE | le parole in conferenza stampa di Dumfries e di Chivu! Le ultime sul match di Champions
Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 16 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 15 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 14 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 13 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 12 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - inter
Ultimissime Inter LIVE: vigilia del match col River Plate, parlano Dumfries, Barella, Luis Henrique e Mkhitaryan
Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri battono il River Plate e volano agli ottavi
Ultimissime Inter LIVE: si allontanano Mosquera e Hojlund, Pio Esposito rimane al 100%!
La VIGILIA di AJAX-INTER, le ULTIMISSIME di FORMAZIONE: dubbio LAUTARO? ? PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=Q0xDt_ErNLM… - X Vai su X
Passione Inter. . Ultimissime Juventus-Inter, probabili formazioni, conferenza Chivu, Tudor e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, pa - facebook.com Vai su Facebook
Caso Lookman: le parole di Juric sull'attaccante nigeriano; Inter-Milan, l'avvicinamento LIVE! Inzaghi rivoluziona la squadra, pioggia in arrivo; LIVE Conte, le parole del tecnico del Napoli in diretta tv e in conferenza dopo il ko con il Como.
LIVE FCIN1908/ Vigilia di Ajax-Inter, le parole di Chivu in conferenza stampa - L’allenatore nerazzurro Cristian Chivu presenterà la prima gara del lungo girone di Champions League Ajax- Come scrive fcinter1908.it
LIVE FCIN1908/ Ajax-Inter, le parole di Heitinga alla vigilia del match - Ad aprire le danze sarà la squadra di casa, con la conferenza stampa di John Heitinga. Segnala fcinter1908.it