Ultima Generazione | Alina Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

di Ultima Generazione Un attivista di Ultima Generazione – Stefano, insegnante e skipper – è partito dalla Sicilia con la Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari e personale medico. Se la marina israeliana fermerà le navi, da terra inizierà lo sciopero della fame a oltranza. Le prime ad annunciarlo pubblicamente sono Alina dell’Aquila, 36 anni, madre di tre figli, Beatrice di Torino, 32 anni, veterinaria e Serena di Milano, 39 anni, educatrice e professionista sanitaria. “Ho deciso di unirmi allo sciopero e a privarmi del cibo, perché non riesco più a tollerare ciò che sta succedendo a Gaza” – dichiara Alina, madre di tre figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

