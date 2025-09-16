Ue in situazione difficile la sua inazione minaccia anche la sovranità | l’allarme di Draghi a un anno dal rapporto – Video
“A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno”. Così Mario Draghi alla conferenza di alto livello “A un anno dal rapporto Draghi”, con Ursula von der Leyen. “Ci è stato dolorosamente ricordato che l’inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità “, ha proseguito. “I cittadini e le aziende europee apprezzano la diagnosi, le priorità chiare e i piani d’azione. Ma esprimono anche una crescente frustrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: situazione - difficile
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen si riparte da zero, sono in una situazione difficile che mi farà crescere”
Trovare un pediatra in Lombardia è già molto difficile. E la situazione sta peggiorando
Ucraina, raid di droni russi in tutto il Paese: diverse vittime. Trump: “Situazione difficile”
Nel momento più difficile, è il campione a prendere in mano la situazione. E Luka Modric lo è Primo gol in maglia Milan per il centrocampista croato. Primo gol a San Siro. Primo gol in Serie A Che bello poter vedere un fenomeno come lui nel nostro campi - facebook.com Vai su Facebook
Quando la situazione è difficile, #backtothebasics...dove c'è 4-4-2 c'è casa (cit.) #IsraeleItalia - X Vai su X
Draghi: 'L'inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità'; Draghi: 'L'inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità'; Draghi: Ue in una situazione più difficile, vulnerabilità aumentano.
Draghi: "Inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità. Nostro modello di crescita svanisce" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Draghi: 'Inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità. Da tg24.sky.it
Un anno dal rapporto Draghi, per l’ex premier il bilancio è negativo: «La situazione dell’Ue è più difficile» - A un anno dal suo rapporto sulla competitività europea, il bilancio di Mario Draghi sulla situazione dell’Ue è peggiore di quello precedente. msn.com scrive