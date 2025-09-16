“A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno”. Così Mario Draghi alla conferenza di alto livello “A un anno dal rapporto Draghi”, con Ursula von der Leyen. “Ci è stato dolorosamente ricordato che l’inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità “, ha proseguito. “I cittadini e le aziende europee apprezzano la diagnosi, le priorità chiare e i piani d’azione. Ma esprimono anche una crescente frustrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ue in situazione difficile, la sua inazione minaccia anche la sovranità”: l’allarme di Draghi a un anno dal rapporto – Video