Udinese-Milan | il bilancio è positivo ma occhio alle sorprese

Pianetamilan.it | 16 set 2025

Una volta archiviata la terza giornata di Serie A, arriva subito un altro attesissimo appuntamento per il Milan: la sfida contro l'Udinese.

udinese milan il bilancio 232 positivo ma occhio alle sorprese

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan: il bilancio è positivo, ma occhio alle sorprese

In questa notizia si parla di: udinese - milan

udinese milan bilancio 232Verso Udinese-Milan, i precedenti in Friuli: rossoneri avanti - Nello stadio friulano le due squadre si sono affrontate 50 volte in Serie A, con un bilancio equilibrato: 13 vittorie ... Segnala milannews.it

Udinese-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere - Da un lato, troviamo un Udinese che potrà giocare con la mente leggera visto che il campionato, di fatto, ... calciomercato.com scrive

