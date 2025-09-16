Udinese-Milan Atta | Dovremo lottare Sarà una bella partita
Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Udinese Tonight su TV12. Ecco le sue parole su Udinese-Milan e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: udinese - milan
Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”
Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel
Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese
Udinese, Atta: “Contro il Milan sarà una bella partita davanti ai nostri tifosi. Dovremo lottare, speriamo di vincere” ? - facebook.com Vai su Facebook
L’Udinese apre le porte ai suoi tifosi: mercoledì allenamento aperto in vista della sfida al #Milan #milanpress https://milanpress.it/udinese-milan-allenamento-aperto-bianconero/… - X Vai su X
Udinese, Atta: “Col Milan darò tutto, avevo il poster di Gourcuff in camera”; Atta: I miei compagni mi aiutano ad essere più forte; Runjaic: Dobbiamo lavorare su alcune cose, ma bello aver vinto.
Udinese, Atta: “Col Milan darò tutto, avevo il poster di Gourcuff in camera” - Milan, il centrocampista francese Arthur Atta ha parlato a "Udinese Tonight" della crescita personale, del gruppo e del match contro i rossoneri. Da msn.com
Udinese, Atta verso il Milan: "Sappiamo che dobbiamo lottare, speriamo di vincere" - Arthur Atta, giocatore dell'Udinese, ospite di Udinese Tonight su TV12, ha parlato anche della prossima gara dei bianconeri contro il Milan. Riporta milannews.it