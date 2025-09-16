Ucraino arrestato per attentato al Nord Stream | sì dei giudici di Bologna all’estradizione in Germania
Bologna, 16 settembre 2025 – La Corte d’Appello di Bologna ha disposto la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione tedesca di Serhii Kuznietsov, 49 anni, ex capitano dell’esercito ucraino arrestato il 21 agosto scorso mentre era in vacanza con la famiglia a San Clemente, nel Riminese, su mandato europeo. L’uomo è accusato di aver avuto un ruolo di coordinamento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, fatti esplodere nel settembre 2022 nel Mar Baltico. La decisione arriva dopo l’udienza del 9 settembre. Il difensore, l’avvocato Nicola Canestrini, annuncia ricorso in Cassazione denunciando la violazione di diritti fondamentali come equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale: "Non possono essere sacrificati in nome di una cooperazione giudiziaria automatica”, afferma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
