Ucraina Zelensky esorta Trump | Serve una posizione chiara Colpita in pieno giorno l’università farmaceutica di Kharkiv – Il video
Un attacco in pieno giorno, che ha ridotto in macerie l’università Farmaceutica di Kharkiv, nella parte nord orientale dell’Ucraina. Oltre ai video che girano sui social, a denunciare l’operazione è stato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky, con un post sui propri canali social, in cui, ancora una volta, ha esortato l’Occidente a prendere seri provvedimenti nei confronti della Russia. Intanto, continuano gli attacchi anche su Zaporizhzhia. Nella tarda serata di ieri, lunedì 15 settembre, e nella notte, è stata uccisa una persona e ne sono state ferite almeno 13, tra cui una bambina di 4 anni. 🔗 Leggi su Open.online
UCRAINA | Zelensky chiede a Trump una 'posizione chiara' sulla fine della guerra. 'Spero che Starmer discuta con lui sulle garanzie di sicurezza'. #ANSA - X Vai su X
Tg2. . Nuovo attacco in #Ucraina con 3 missili e 84 droni. #Zelensky: "Le sanzioni più efficaci sono gli incendi alle raffinerie russe". #Tajani: "Putin ha preso in giro Trump". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15settembre - facebook.com Vai su Facebook
