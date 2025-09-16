Ucraina Zelensky esorta Trump | Serve una posizione chiara Colpita in pieno giorno l’università farmaceutica di Kharkiv – Il video

Un attacco in pieno giorno, che ha ridotto in macerie l’università Farmaceutica di Kharkiv, nella parte nord orientale dell’Ucraina. Oltre ai video che girano sui social, a denunciare l’operazione è stato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky, con un post sui propri canali social, in cui, ancora una volta, ha esortato l’Occidente a prendere seri provvedimenti nei confronti della Russia. Intanto, continuano gli attacchi anche su Zaporizhzhia. Nella tarda serata di ieri, lunedì 15 settembre, e nella notte, è stata uccisa una persona e ne sono state ferite almeno 13, tra cui una bambina di 4 anni. 🔗 Leggi su Open.online