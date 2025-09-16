Ucraina Zelensky chiede a Trump una posizione chiara
Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump una “posizione chiara” per porre fine al conflitto in Ucraina Il presidente ucraino ha sottolineato la necessità di “passi decisivi” da parte del presidente americano per “intimorire” Vladimir Putin, a partire da nuove sanzioni contro la Russia, oltre a ribadire la richiesta di garanzie di sicurezza per Kiev.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
