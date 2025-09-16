Ucraina Zelensky chiede a Trump posizione chiara sulla fine della guerra
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, chiede una posizione chiara sulla fine della guerra al presidente americano Donald Trump, al fine di mettere pressione sul leader russo Vladimir Putin. Intanto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, torna sulle sue parole di ieri, lunedì, sul fatto che l’Italia non sarebbe pronta a fronteggiare un attacco di Mosca. Ecco le notizie di oggi, martedì 16 settembre, sulla guerra in Ucraina. Le parole di Zelensky. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista rilasciata all’emittente britannica Sky News nel palazzo presidenziale a Kiev ha chiesto al presidente Usa Donald Trump di assumere una “posizione chiara” su sanzioni contro la Russia e garanzie di sicurezza per l’Ucraina, al fine di fermare Vladimir Putin e porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
