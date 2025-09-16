ucraina slitta il 19esimo pacchetto di sanzioni ue alla russia secondo politico la causa sono le pressioni di trump e i dissidi interni con slovacchia e ungheria

Annunciato con grande enfasi dalla Commissione Ue, l’atteso 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia è stato rinviato a data da destinarsi. Secondo quanto riportato da Politico, che cita un diplomatico dell’Ue e un funzionario nazionale, il provvedimento non verrà presentato domani come previsto inizialmente: servirà più tempo per raggiungere un accordo tra i governi europei. Lo stesso Politico spiega che dietro lo slittamento vi sarebbero le pressioni incrociate del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dei vertici dell’Unione europea. L’obiettivo è convincere Slovacchia e Ungheria a ridurre la loro dipendenza dal petrolio russo, una questione che continua a rappresentare uno dei nodi più delicati nelle trattative sul pacchetto di sanzioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

