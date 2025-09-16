Ucraina slitta il 19esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia Secondo Politico la causa sono le pressioni di Trump e i dissidi interni con Slovacchia e Ungheria
Annunciato con grande enfasi dalla Commissione Ue, l’atteso 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia è stato rinviato a data da destinarsi. Secondo quanto riportato da Politico, che cita un diplomatico dell’Ue e un funzionario nazionale, il provvedimento non verrà presentato domani come previsto inizialmente: servirà più tempo per raggiungere un accordo tra i governi europei. Lo stesso Politico spiega che dietro lo slittamento vi sarebbero le pressioni incrociate del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dei vertici dell’Unione europea. L’obiettivo è convincere Slovacchia e Ungheria a ridurre la loro dipendenza dal petrolio russo, una questione che continua a rappresentare uno dei nodi più delicati nelle trattative sul pacchetto di sanzioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: ucraina - slitta
STALLO NEL CENTRODESTRA FI spera di chiudere per D'Attis, ma l'intesa slitta - facebook.com Vai su Facebook
Ue, slitta il 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia.
Ucraina, slitta il 19esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia. Secondo Politico la causa sono le pressioni di Trump e i dissidi interni con Slovacchia e Ungheria - La Commissione Ue rinvia il 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia. lanotiziagiornale.it scrive
Ucraina: ok dei 27 Ue al rinnovo della black list per i russi. In arrivo il nuovo pacchetto di sanzioni per Mosca - La Commissione dovrebbe effettuare l’ultima messa a punto del diciannovesimo pacchetto da presentare all’inizio della prossima settimana. Come scrive milanofinanza.it