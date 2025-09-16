Anche se indirettamente, “ la Nato è in guerra con la Russia “. A dirlo è il portavoce del Cremlino che ribadisce un concetto espresso già in altre occasioni per attaccare l’aiuto occidentale all’Ucraina. “Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove. La Nato è di fatto coinvolta in questa guerra”, ha affermato Dmitry Peskov, perché “fornisce supporto sia indiretto che diretto al regime di Kiev”. Mosca è tornata ad ammettere che sull’incontro tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Donald Trump, “non ci sono stati ancora progressi”. D’altronde, un vertice con Kiev “se si svolgesse senza preparazione, sarebbe assolutamente inutile”, ha sottolineato Peskov. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Mosca: “La Nato è già in guerra con noi”