Ucraina Mosca | La Nato è già in guerra con noi
Anche se indirettamente, “ la Nato è in guerra con la Russia “. A dirlo è il portavoce del Cremlino che ribadisce un concetto espresso già in altre occasioni per attaccare l’aiuto occidentale all’Ucraina. “Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove. La Nato è di fatto coinvolta in questa guerra”, ha affermato Dmitry Peskov, perché “fornisce supporto sia indiretto che diretto al regime di Kiev”. Mosca è tornata ad ammettere che sull’incontro tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Donald Trump, “non ci sono stati ancora progressi”. D’altronde, un vertice con Kiev “se si svolgesse senza preparazione, sarebbe assolutamente inutile”, ha sottolineato Peskov. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - mosca
Mattarella: «L’Ucraina non è sola». Impegni per 10 miliardi, Meloni: "Pressioni su Mosca"
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
Ucraina, Mosca: "La Nato è già in guerra contro di noi". Crosetto: “Italia impreparata ai conflitti" - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Ucraina, #Mosca: "#Nato di fatto in guerra". Spento #Starlink #15settembre #Tv2000 #Putin #Russia #Cremlino #UkraineRussiaWar @tg2000it - X Vai su X
Rutte: +400% per la difesa della NATO. Medinsky: senza negoziati rischio guerra nucleare; Ucraina, Mosca: la Nato si prepara per un potenziale conflitto con noi; Live guerra in Ucraina. Borrell: Se usa il nucleare, l'esercito russo sarà annientato.
Ucraina, Mosca: "La Nato è già in guerra contro di noi". Crosetto: “Italia impreparata ai conflitti" - Intanto il presidente americano Trump scende di nuovo in campo così: “"L'odio tra Zelensky e Putin è insondabile, penso che dovrò parlare io, non sono in grado di parlare tra loro. Come scrive rtl.it
Guerra Ucraina, il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia". LIVE - "Permettere ai paesi della Nato di abbattere i droni russi sull'Ucraina significa dichiarare guerra tra l'Alleanza e la Russia". Da tg24.sky.it