Ucraina missile russo su edificio a Kharkiv | il momento dell’impatto
L’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv, in Ucraina, ha diffuso un video che mostra il momento in cui un drone Shahed ha colpito un edificio amministrativo nel centro della città martedì. Secondo le autorità, quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha affermato che il drone ha preso di mira una trafficata strada centrale. L’attacco ha danneggiato il tetto e uno dei piani del palazzo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
