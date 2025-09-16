Ucraina la Russia non si ferma Attacco a Zaporizhzhia

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Europa, continuano le incursioni russe: due droni sono statti intercettati nei cieli della Polonia. Non viene risparmiata neanche l’Ucraina. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

In questa notizia si parla di: ucraina - russia

