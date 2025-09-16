Ucraina la Russia non si ferma Attacco a Zaporizhzhia

La guerra in Europa, continuano le incursioni russe: due droni sono statti intercettati nei cieli della Polonia. Non viene risparmiata neanche l’Ucraina. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, la Russia non si ferma. Attacco a Zaporizhzhia

In questa notizia si parla di: ucraina - russia

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche”

L'Ucraina spaventa ancora la Russia: colpiti aerei bombardieri nel cuore del Paese

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Ucraina Russia news oggi, inferno di fuoco a Zaporizhzhia. Altro drone sulla Polonia - X Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #15settembre #NATO #Russia #Ucraina #Putin #Kiev #Gaza #Israele #Palestina #Netanyahu #Rubio #MedioOriente #Hamas #Trump #PapaLeoneXIV #DonPinoPuglisi #News #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news del 9 settembre. Berlino consegna a Kiev primi lanciatori per sistemi Patriot; Ucraina, Russia non ferma attacchi: missili devastano Kharkiv, news oggi; Ucraina, Trump: “Guerra con Russia di Biden non mia, va fermata”.

Rutte a Putin: Ferma la guerra in Ucraina, l'escalation e non violare spazio aereo Nato - “A Putin intendo dire: ferma la guerra in Ucraina, ferma l'escalation della guerra, che sta sostanzialmente colpendo civili innocenti e infrastrutture civili. Si legge su ilgiornale.it

UCRAINA: Russia dice di non aver pianificato attacco a obiettivi in Polonia - Il ministero della Difesa russo ha detto che i suoi droni hanno effettuato un importante attacco contro strutture militari nell’Ucraina occidentale, ma che non aveva pianificato di colpire ... Secondo msn.com