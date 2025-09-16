Uccise una coppia di coniugi vicentini nel 1991 ergastolo al cosentino Umberto Pietrolungo
Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza il killer dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi. La condanna è arrivata nel tardo pomeriggio nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice Antonella Crea. Un duplice delitto avvenuto a Vicenza nel lontano 25 febbraio 1991 e fino ad. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: uccise - coppia
Piacenza, investì e uccise una coppia di fidanzati: restituita la patente all'automobilista
Investì e uccise una coppia di fidanzati nel 2021: restituita la patente
Tentato omicidio a Messina: vittima aveva rifiutato rapporto intimo. Arrestata coppia di 40enni - facebook.com Vai su Facebook
Nel 1991 uccise una coppia di coniugi a Vicenza: ergastolo per Umberto Pietrolungo; Uccise coppia coniugi vicentini nel 1991, ergastolo; Vicenza, il figlio morì di tumore, genitori indagati per omicidio: avrebbero impedito cure adeguate.
Uccise coppia coniugi vicentini nel 1991, ergastolo - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza il killer dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Beg ... Si legge su msn.com
Nel 1991 uccise una coppia di coniugi a Vicenza: ergastolo per Umberto Pietrolungo - Dopo oltre tre decenni arriva una condanna per il duplice omicidio che aveva scosso Vicenza il 25 febbraio 1991. Lo riporta msn.com