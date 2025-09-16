Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza il killer dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi. La condanna è arrivata nel tardo pomeriggio nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice Antonella Crea. Un duplice delitto avvenuto a Vicenza nel lontano 25 febbraio 1991 e fino ad. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uccise una coppia di coniugi vicentini nel 1991, ergastolo al cosentino Umberto Pietrolungo