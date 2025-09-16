Uccise moglie e figliastra La corte d’Appello cancella le attenuanti

Nessuno sconto, nessuna attenuante ma una condanna all’ ergastolo e a un anno di isolamento. È la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna nei confronti del 73enne Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, 22 anni, a Castelfranco Emilia nel Modenese. La sentenza a 30 pronunciata nel 2024 in primo grado aveva sollevato polemiche su più fronti e indignazione bipartisan. La Corte d’Assise ricostruiva quello che definiva un contesto di forte conflitto tra Montefusco e le due vittime, con denunce reciproche e con l’udienza di separazione fissata per il giorno dopo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

