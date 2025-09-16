Uccidono la sua famiglia e lo minacciano di morte | la storia di Carlos scappato in Italia per salvarsi dai narcos

Un ragazzo è stato costretto a scappare dall'Ecuador dopo che la sua famiglia è finita nel mirino di un gruppo criminale di narcos. Arrivato in Italia, il Tribunale di Brescia gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria perché "se fosse tornato, lo avrebbero ucciso". La sua storia raccontata a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it