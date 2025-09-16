Uccidono la sua famiglia e lo minacciano di morte | la storia di Carlos scappato in Italia per salvarsi dai narcos
Un ragazzo è stato costretto a scappare dall'Ecuador dopo che la sua famiglia è finita nel mirino di un gruppo criminale di narcos. Arrivato in Italia, il Tribunale di Brescia gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria perché "se fosse tornato, lo avrebbero ucciso". La sua storia raccontata a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: uccidono - famiglia
Gemona, orrore in famiglia: madre e compagna uccidono e fanno a pezzi con l’ascia Alessandro Venier
La scrittrice spagnola Clara Sánchez racconta quanto è stata importante la lettura di "A sangue freddo", il capolavoro di Truman Capote, sull'atroce storia vera di due ragazzi che uccidono un'intera famiglia senza un motivo evidente...
Camionista si uccide dopo schiaffo in pubblico: "Manager chiese alla famiglia di non parlare del suicidio ai colleghi"
