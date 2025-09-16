Uccidono la sua famiglia e lo minacciano di morte | la storia di Carlos scappato in Italia per salvarsi dai narcos

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato costretto a scappare dall'Ecuador dopo che la sua famiglia è finita nel mirino di un gruppo criminale di narcos. Arrivato in Italia, il Tribunale di Brescia gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria perché "se fosse tornato, lo avrebbero ucciso". La sua storia raccontata a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uccidono - famiglia

Gemona, orrore in famiglia: madre e compagna uccidono e fanno a pezzi con l’ascia Alessandro Venier

Uccidono la sua famiglia e lo minacciano di morte: la storia di Carlos, scappato in Italia per salvarsi dai narcos; Stalker minaccia di morte l'ex di 19 anni, dopo 5 giorni scatta il codice rosso: lui a piede libero mentre la vittima è rinchiusa in un...; Ramy, il padre: Per lui fate solo cortei pacifici. Meloni: Tragedia non può legittimare violenza.

uccidono sua famiglia minacciano“Uccidono la sua famiglia e lo minacciano di morte”: la storia di Carlos, scappato in Italia per salvarsi dai narcos - Un ragazzo è stato costretto a scappare dall'Ecuador dopo che la sua famiglia è finita nel mirino di un gruppo criminale di narcos ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Uccidono Sua Famiglia Minacciano