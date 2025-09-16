Uccidete il mio ex Ingaggiò sicari in Brasile condannata e ricercata in tutto il mondo | donna catturata a Volterra
Volterra, 16 settembre 2025 – Era ricercata in tutto il mondo dopo essere stata condannata definitivamente in Brasile per aver commissionato l’omicidio dell’ex compagno. La donna, italo-brasiliana di 49 anni, è stata localizzata dalla squadra mobile di Ancona e catturata a Volterra, in provincia di Pisa. L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dall’Interpol, è stata eseguita dopo complesse e articolate attività investigative: la donna avrebbe avuto in passato la residenza anche ad Ancona e questo elemento, dopo il mandato di arresto, ha portato gli agenti della Questura dorica a seguire le sue tracce e a individuarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: uccidete - ingaggi
Embolo in cima alla lista del Napoli, costa poco (10 milioni) ma piace anche in Premier – Tuttosport Il quotidiano scrive: "Il bomber del Monaco ha un contratto in scadenza nel 2026, non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1. Ha un ingaggio di 3 mi - facebook.com Vai su Facebook