Volterra, 16 settembre 2025 – Era ricercata in tutto il mondo dopo essere stata condannata definitivamente in Brasile per aver commissionato l’omicidio dell’ex compagno. La donna, italo-brasiliana di 49 anni, è stata localizzata dalla squadra mobile di Ancona e catturata a Volterra, in provincia di Pisa. L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dall’Interpol, è stata eseguita dopo complesse e articolate attività investigative: la donna avrebbe avuto in passato la residenza anche ad Ancona e questo elemento, dopo il mandato di arresto, ha portato gli agenti della Questura dorica a seguire le sue tracce e a individuarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Uccidete il mio ex”. Ingaggiò sicari in Brasile, condannata e ricercata in tutto il mondo: donna catturata a Volterra