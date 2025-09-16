Uccide il cane del figlio mentre dorme | ritrovato con una spada da samurai ancora conficcata nel torso

Alicia Darcy, 54 anni, aveva accoltellato a morte la povera bestia mentre dormiva sul divano lasciando soffrire fino alla morte. I fatti sono avvenuti lo scorso ottobre nel Cheshire, in Regno Unito. Ora è arrivata la condanna nei confronti della donna. Il procuratore: "Incomprensibile come qualcuno possa infliggere una simile violenza a un animale e poi mostrarne tanta indifferenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

