Ubriaca dà in escandescenze e morde una poliziotta | 26enne patteggia sei mesi

Resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Sono le accuse rivolte a una ragazza di 26 anni arrestata al termine di una serata di pura follia. Il fatto si è verificato nella notte di domenica 14 settembre al bar Al Ponte Meduna, un locale frequentato sulla Pontebbana tra Pordenone e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

