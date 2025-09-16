US Avellino Insigne | Voglio dimostrare di avere ancora tanto da dare
Roberto Insigne, tra i protagonisti della vittoria dell’Avellino contro il Monza, ha parlato del momento personale e della squadra, sottolineando l’importanza del percorso ancora lungo. «Quella col Monza è stata una vittoria voluta e cercata, che ci dà fiducia e autostima – ha detto – ma sappiamo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - insigne
Avellino: fatta per il colpo Insigne
Avellino, Biancolino: “Insigne? Vedremo se si tratta di ore..”
Avellino scatenato: dentro Insigne e Marchisano, Tribuzzi al Vicenza
72: Substituições no Avellino. Martin Palumbo e Michele Besaggio Luca Palmiero e Roberto Insigne - X Vai su X
AVELLINO-MONZA Le formazioni ufficiali AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Milani; Insigne; Biasci, Crespi. A disp.: Daffara, Cancellotti, Marchisano, Manzi, Kumi, Besaggio, Armellino, Palumbo, Gyabuaa, Ru - facebook.com Vai su Facebook
U.S. Avellino, Insigne: Voglio dimostrare di avere ancora tanto da dare; Roberto Insigne è un nuovo giocatore dell'Avellino; Insigne all’Avellino.
Calciomercato Avellino, tentazione Insigne per Biancolino - Entro questa settimana la pioggia delle ufficializzazioni è destinata a cadere copiosa soprattutto dopo che, ieri pomeriggio, dalla segreteria biancoverde hanno avviato lo scambio di documenti pure ... Secondo ilmattino.it
Calciomercato Avellino, ora Insigne: poi Tutino - Nell'Altopiano delle Cinquemiglia tra il centro di Rivisondoli, dove soggiorna l'Avellino, e quello di Roccaraso, dove da qualche giorno è sbarcato il Bari, ci sono appena quattro chilometri di ... Da ilmattino.it