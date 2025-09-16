Tutto pronto per l' Oktoberfest 2025
Dal 19 settembre al 5 ottobre 2025, Tufara Valle, frazione di Ceppaloni (BN), a pochi chilometri da Roccabascerana (Av), ospiterà il primo Oktoberfest organizzato dalle Officine Covà. L’evento inizierà il 19 settembre alle ore 20:00 e proporrà concerti, dj set, fiumi di birra e gadget a tema. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Gardaland Oktoberfest, spettacoli a tema e intrattenimento: il parco divertimenti diventa una festa bavarese - Dal 13 al 29 settembre 2025 birra, bretzel, show folcloristici ed eventi per famiglie, mentre tutte le principali attrazioni rimangono aperte. quotidiano.net scrive