Ci hanno provato a dare un segnale. "Ognuno di noi deve fare la propria parte, in nome della sicurezza stradale: ciclisti e automobilisti". Così domenica mattina 300 appassionati di bici, indossando la divisa bianca con la scritta I love respect, hanno pedalato tra Rimini, Verucchio, Coriano, Santarcangelo, Sogliano, per sensibilizzare sul tema della sicurezza ogni persona che incrociavano sulle strade, a partire dagli stessi ciclisti. Ci hanno provato, i vari gruppi partiti da piazza Cavour per il primo Respect day, cercando di pedalare in fila indiana. E invitando gli automobilisti a mantenere un metro e mezzo di distanza quando li sorpassavano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Tutti in sella, con rispetto: pedaliamo per la sicurezza"