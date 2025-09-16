Tutti in aula con i telefonini spenti | Il divieto totale? Un po’ scomodo soprattutto anche a ricreazione

Al primo appello di ieri in tutte le scuole c’era un’assenza particolarmente rumorosa. In aula infatti da quest’anno è stato vietato da disposizione ministeriale l’uso del cellulare in tutte le superiori. Un’esigenza che nasce da "preoccupazioni educative e sanitarie documentate da Ocse, Oms e dall’Istituto Superiori di Sanità riguardanti l’uso eccessivo di smartphone per gli studenti" e che ieri ha obbligato i ragazzi a lasciare il telefono rigorosamente nello zaino. "Stamattina in classe hanno letto il nuovo regolamento, i divieti e soprattutto le punizioni - racconta Francesca Lenzi fuori dai cancelli del Pacinotti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

