Tutti in aula con i telefonini spenti | Il divieto totale? Un po’ scomodo soprattutto anche a ricreazione
Al primo appello di ieri in tutte le scuole c’era un’assenza particolarmente rumorosa. In aula infatti da quest’anno è stato vietato da disposizione ministeriale l’uso del cellulare in tutte le superiori. Un’esigenza che nasce da "preoccupazioni educative e sanitarie documentate da Ocse, Oms e dall’Istituto Superiori di Sanità riguardanti l’uso eccessivo di smartphone per gli studenti" e che ieri ha obbligato i ragazzi a lasciare il telefono rigorosamente nello zaino. "Stamattina in classe hanno letto il nuovo regolamento, i divieti e soprattutto le punizioni - racconta Francesca Lenzi fuori dai cancelli del Pacinotti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Una mattina con i cellulari spenti: "Sembra strano, ma si sopravvive" - I ragazzi delle prime non hanno fatto storie, qualche mugugno in più dagli studenti più grandi. Segnala msn.com
Telefonini negli armadi o spenti negli zainetti delle scuole fermane. «I studenti hanno capito» - FERMO Rientro a scuola per gli studenti fermani, che oltre ai compagni di classe e ai docenti hanno trovato anche qualche novità. Secondo corriereadriatico.it