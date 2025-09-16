Tutti i flirt di Simone Anniocchiarico da Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi alla misteriosa fidanzata
Il nome di Simone Anniocchiarico, in passato, è stato accostato ai nomi di Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi che secondo i tabloid sarebbero avvenuti tra il 2012 e il 2013. Nel corso della puntata di Tale e Quale Show 2024, l’esibizione di Simone Annicchiarico ha scatenato la lite tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi a cui il paroliere ha fatto una battuta che sembrerebbe fare riferimento al gossip sul presunto flirt avuto con il figlio di Walter Chiari. “Ah, amore, tu ne hai conosciuti tanti di Simone”, ha scherzato il ‘collega’, alludendo al fatto che nella vita privata della conduttrice che, però, ha subito fatto chiarezza – “Solo il mio ex marito in verità “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
