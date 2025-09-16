Tutta un' altra Europa Roberto Vannacci alla Mole Vanvitelliana di Ancona

ANCONA - Giovedì 18 settembre, alle ore 18.00, la Mole Vanvitelliana di Ancona ospiterà un incontro pubblico con Roberto Vannacci, eurodeputato e Vicesegretario Federale della Lega – Salvini Premier. L’iniziativa “Tutta un'altra Europa”, promossa dalla Lega Marche, si inserisce nel percorso di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ancona, alla Mole Vanvitelliana l’incontro pubblico con Roberto Vannacci: ‘Tutta un’altra Europa'; Un’altra Europa è possibile, a Sansepolcro arriva Roberto Vannacci; Roberto Benigni a Propaganda Live.

"Un’altra Europa è possibile", a Sansepolcro arriva Roberto Vannacci - L'europarlamentare e vice segretario federale della Lega sarà ospite dell'iniziativa sabato 6 settembre alle ore 18,30 nella sala consiliare del comune biturgense. Si legge su arezzonotizie.it

Sansepolcro ospita l’onorevole Vannacci – “Un’altra Europa è possibile” - Arezzo, 2 settembre 2025 – Sabato 6 settembre alle 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, si terrà l’incontro pubblico c on l’On. Lo riporta msn.com