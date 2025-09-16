La morte di Robert Redford ha innescato una inevitabile e comprensibile onda di ricordi, tributi e saluti da parte di tutto il mondo del cinema. Attore, regista, produttore e fondatore del Sundance Film Festival, Redford ha lasciato un segno indelebile nella cultura cinematografica globale. Le reazioni delle star raccontano la profondità del suo impatto umano e artistico. “Robert Redford è stato il mio partner preferito. È stato un attore meraviglioso. È stato un attivista coraggioso. È stato un uomo bello. E amava profondamente la sua moglie Sibylle. Riposa in pace, Bob. Il mondo è stato migliore grazie a te” ha detto Jane Fonda, attrice due volte premio Oscar, attivista e storica partner sullo schermo di Redford, nonché sua amica per oltre 60 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutta Hollywood piange Robert Redford, Meryl Streep: Uno dei leoni se n’è andato. Riposa in pace, mio caro amico”