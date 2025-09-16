Turni massacranti fabbriche svuotate e subappalti | perché scioperavano gli operai della moda pestati a Montemurlo
Pugni, calci e un lavoratore portato via in ambulanza. Al terzo giorno di presidio ai cancelli della fabbrica, i dipendenti dell’ Alba di Montemurlo, in provincia di Prato, si sono ritrovati davanti a una scena che mai avrebbero immaginato nel corso della loro lotta che, alcuni mesi fa, sembrava anche aver avuto una svolta. E invece sono dovuti tornare a farsi sentire. Quello interrotto dall’ aggressione subita era il terzo giorno di presidio: i lavoratori – quasi tutti afgani e bengalesi – erano in sciopero per difendere i propri posti di lavoro e i diritti conquistati, quando si sono trovati davanti la stessa titolare dell’azienda che distruggeva i gazebo del presidio e aggrediva fisicamente gli operai, seguita dall’arrivo di una macchina con persone animate dall’intento di picchiare i manifestanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
