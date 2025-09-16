Turismo medico Italcares porta il modello italiano a Dubai
Dubai, 16 set. (askanews) - Il settore del turismo medico è in rapida crescita: nel 2023 ha raggiunto i 264 miliardi di dollari a livello mondiale, con un tasso di crescita annuo previsto del 16% fino al 2032. L'Europa già oggi vale oltre 10,7 miliardi di dollari, con una proiezione di 35,8 miliardi entro il 2029. In questo contesto, l'Italia è pronta a giocare un ruolo da protagonista, proponendo un modello che integra tradizione termale, centri di eccellenza medica, benessere, cultura e lifestyle. Partendo dal palcoscenico internazionale di Dubai. "Italcares, il progetto ideato da Federterme e Confindustria e cofinanziato dal ministero del Turismo - ha spiegato Raffaella Di Sipio, Project Director di Italcares - è presente a Dubai, alla Health Tourism & Medical Odyssey. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
turismo - medico
