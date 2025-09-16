Molto bene aprile, con 10,6 milioni di arrivi (+1,1%) e 29,8 milioni di presenze (+6,2%); maggio in calo, con 13,4 milioni di arrivi (-2,1%) e 38,8 milioni di presenze (-3%); benissimo giugno con 16,8 milioni di arrivi (+3,9%) e 59 milioni di presenze (+9,7%) Siamo reduci da una estate, non a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Turismo in Italia in crescita del 4,7% nel secondo trimestre 2025, Milano, Firenze e Bologna le città preferite con il +8%, Venezia in calo del 6,1%