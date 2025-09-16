Turismo in Italia in crescita del 4,7% nel secondo trimestre 2025 Milano Firenze e Bologna le città preferite con il +8% Venezia in calo del 6,1%
Molto bene aprile, con 10,6 milioni di arrivi (+1,1%) e 29,8 milioni di presenze (+6,2%); maggio in calo, con 13,4 milioni di arrivi (-2,1%) e 38,8 milioni di presenze (-3%); benissimo giugno con 16,8 milioni di arrivi (+3,9%) e 59 milioni di presenze (+9,7%) Siamo reduci da una estate, non a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: turismo - italia
Il turismo in Italia vola e il Belpaese ospita il 25° Global Summit del WTTC a Roma
Dati sul turismo 'taroccati', il sindaco non ci sta. “Rimini prima località balneare d’Italia. Ma questo non basta"
L'Emilia-Romagna terza in Italia per il Turismo Dop
Settembre da record per il turismo in Italia, che supera i mesi estivi: l'analisi del Ministero del Turismo conferma la leadership del settore - facebook.com Vai su Facebook
? Il #turismo in Italia rappresenta il 10,8% del PIL nazionale, un settore economico di grande rilevanza per l’economia, come è evidenziato da questi dati provenienti dal nostro Catalogo delle Regioni prodotto per il @WTTC Global Summit https://enit.it/it/wtt - X Vai su X
Turismo, Istat: in crescita nel II trimestre, presenze +4,7%; Turismo estivo: L'Abruzzo ha superato Sardegna, Calabria e Puglia, saturazione delle strutture pari al 47,37%, l'analisi di Testa; Luglio conferma la grande crescita del turismo biscegliese: quasi 20mila presenze, +47% sul 2024.
Il turismo è in crescita nel 2025: nel secondo trimestre +4,7% di presenze - Presenze in aumento del 4,7% e flussi in crescita verso le grandi città. Secondo mam-e.it
Turismo, Istat: nel 2025 presenze in crescita del 4,7%, gli stranieri sono il 60%. Le 4 città preferite - Nel secondo trimestre del 2025, i turisti stranieri rappresentano il 60,5% delle presenze totali in Italia, con un aumento del 5,9% rispetto alla prima metà del 2024 ... Segnala milanofinanza.it