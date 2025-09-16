La traiettoria del turismo italiano continua a puntare verso l’alto. I dati provvisori diffusi dall’Istat per il secondo trimestre del 2025 parlano chiaro: arrivi in aumento dell’1,1% e presenze in crescita del 4,7%. Una progressione che non si limita alle sole stagioni canoniche, ma che conferma l’efficacia delle politiche di destagionalizzazione promosse dal ministero del Turismo. «Continueremo a lavorare per consolidare questi risultati e promuovere un turismo sempre più orientato alla qualità dei servizi e alla sostenibilità», ha dichiarato la titolare del dicastero Daniela Santanchè, sottolineando come la linea tracciata dal governo stia producendo effetti concreti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Turismo in crescita, Santanchè: “Un intervento senza precedenti che dimostra l’impegno del governo”