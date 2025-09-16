Turismo in crescita Santanchè | Un intervento senza precedenti che dimostra l’impegno del governo
La traiettoria del turismo italiano continua a puntare verso l’alto. I dati provvisori diffusi dall’Istat per il secondo trimestre del 2025 parlano chiaro: arrivi in aumento dell’1,1% e presenze in crescita del 4,7%. Una progressione che non si limita alle sole stagioni canoniche, ma che conferma l’efficacia delle politiche di destagionalizzazione promosse dal ministero del Turismo. «Continueremo a lavorare per consolidare questi risultati e promuovere un turismo sempre più orientato alla qualità dei servizi e alla sostenibilità», ha dichiarato la titolare del dicastero Daniela Santanchè, sottolineando come la linea tracciata dal governo stia producendo effetti concreti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: turismo - crescita
Il segno meno del turismo piacentino, tra lacune nei dati e ipotesi crescita visite “mordi e fuggi”
Bergamo, nel turismo l’occupazione doppia quella regionale: è in crescita del 13,5%
Turismo a Terni, oltre trecento nuove assunzioni nella provincia: “Crescita strutturale di tutto il settore”
Ziberna. «Un arricchimento per la città». Bini: «Da maggio a luglio turismo in crescita del 30,5% rispetto allo scorso anno». - facebook.com Vai su Facebook
La crescita record del turismo sulle montagne bresciane, le sfide per gli studenti, la vendita di Antares Vision, l'andamento dei progetti Pnrr... Queste e molte altre notizie nella nostra rassegna stampa delle ore 9:30. Streaming: http://vocecamuna.it/streaming- - X Vai su X
TURISMO/ Ecco gli interventi su infrastrutture e AI che possono far crescere il settore - Agli Stati generali del turismo è stata ricordata l'importanza del settore per l'economia italiana e delle sue possibilità di sviluppo Tutti sanno dell’importanza dell’industria del turismo in Italia. Scrive ilsussidiario.net
Turismo, crescita infinita: gennaio da record - Sì, perché anche il 2025 è iniziato con un record storico, come sottolinea ... Come scrive ilgiorno.it