Tunnel Pittachi illuminazione ridotta a luci fioche pericolosa per automobilisti
BRINDISI - L’illuminazione all’interno del tunnel che porta dalla strada Pittachi al rione Paradiso, a Brindisi, è ormai ridotta al lumicino e determina una situazione di grave pericolo per i numerosi automobilisti che l’attraversano quotidianamente. Si arriva quasi abbagliati dalla luce del sole. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
